Şenol Güneş: Sergen Yalçın benden daha başarılı olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş'ten övgüyle bahsetti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"SERGEN HOCA BENDEN BAŞARILI OLACAK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan da övgüyle bahseden Güneş, "Başkasına benzemeden kendi yolumu kendim çizdim ama herkesten de destek aldım. Aile, çevre, medya ve antrenörlerden bir şeyler alarak bugünlere geldim. Sergen çok başarılı, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta çalışmış olmam, Sergen'in Şenol Güneş ya da Milne gibi olmasını gerektirmez, daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü önü açık. Bu sezon da başarılı olacak gibi görünüyor ve inşallah da olur. Tüm Türk teknik adamlar başarılı olsun.





"SERGEN'İN OYUN ZEKASI İYİ DURUMA GİDİYOR"

Sergen'in oyun zekası, kariyeri ve şimdi de antrenörlük durumu iyi gidiyor. Değişiyor ve gelişiyor, o da onu büyütüyor. Başarılar elde ettikçe geleceği göreceğiz. Fatih Terim, Mustafa Denizli kaç yıldır bu işin içinde. Fatih Terim 50 yıldır bu işin içinde. Sergen 2-3 sene, Okan Hoca 4-5 senedir bu işin içinde. Buradan bakarak genelleme yapmak mümkün değil. Metin Türe, Özkan Sümer, Gündüz Tekin Onay benim hocamdı. Benim uluslararası başarım onlardan iyi olduğumu göstermez, onlar benden çok daha büyük işler yaptı." açıklamasında bulundu.