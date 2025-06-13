Serdal Adalı, çocuklarla bir araya geldi

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" etkinliği için çocuklarla bir araya geldi.

Beşiktaş Stadı'nda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) BJK Kongre Üyeleri, 1903 Süleyman Seba BJK Dostluk Grubu, BJK Kongre Üyeleri Dostluk Grubu ve Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, “Bir Forma Benden Sana Kardeşim” kampanyası kapsamında, üyelerin katkılarıyla temin edilen Beşiktaş formaları İstanbul’un farklı okullarından gelen yaklaşık 250 çocuğa hediye edildi.

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Stadyum ve müze turlarının ardından sahaya çıkarılan çocuklar, burada fotoğraf çektirdikten sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yla bir araya geldi.

Çocuklar, Adalı'dan imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

"BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK OLDU"

Organizasyonla ilgili basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Serdal Adalı, kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: