Serdal Adalı, derbi öncesi Beşiktaşlı futbolcularla buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor.

Son olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de 2 Kasım Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak siyah-beyazlı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ'TA YÜZLER GÜLÜYOR

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemekte yönetim kurulu üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Aykut Torunoğulları ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.

DERBİ ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ

Takımın durumu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın ile görüş alışverişinde bulunan Serdal Adalı, futbolculara başarı diledi.