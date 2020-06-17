Serdar Ali Çelikler: Kruse kampta nargile içmiş

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Alman futbolcu Kruse'nin Riva kampında nargile içtiğini söyledi. Çelikler, "Çıkan duman nedeniyle yangın alarmı devreye girmiş" dedi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse'nin nargile aşkı bitmiyor.

Daha önce bir kafede nargile içerken görüntülenen 32 yaşındaki futbolcu, bu kez işi abarttı.

"DUMANDAN DEDEKTÖRLER ÇALIŞMIŞ"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Çıkan haberler doğru. Riva'daki kampta Kruse, nargile içmiş. Bir de duman nedeniyle dedektörler çalışmış. Yangın alarmı çalmaya başlamış." dedi.

Yaklaşık 3 aydır sakat olan ve dün aniden apandisit ameliyatına alınan tecrübeli oyuncunun sahalara ne zaman döneceği merak konusu.

Kruse'nin nargile keyfi haberi