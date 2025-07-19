Serdar Dursun, eşinin doğumunda bayıldı

İran ekibi Persepolis'te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile eşi Yasemin Dursun, ikinci kez anne-baba olma sevincini yaşadı.

Çiftin kızları Elanur dünyaya geldi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Doğum sonrası duygusal anlarını sosyal medyada paylaşan Yasemin Dursun, takipçilerine özel kareler sundu.

Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken fotoğraf ise, Serdar Dursun'un yerde baygın halde yattığı an oldu.

"NE ZAMAN BAYILDI, BEN RAHATLADIM"

Yasemin Dursun bu kareye esprili bir not düşerek, "Ne zaman bayıldı, ben rahatladım" ifadelerini kullandı.

Annenin güçlü duruşu ve babanın heyecanı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Öte yandan çift, kızları Elanur'un sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini duyururken, takipçileri de yorumlarıyla mutluluklarına ortak oldu.