Serdar Dursun: Fenerbahçe'ye hayır deme lüksüm yok

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İran ekibi Persepolis forması giyen Serdar Dursun, eski takımı Fenerbahçe ve teknik direktörü İsmail Kartal'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin kırılgan bir camia olmaya başladığını ifade eden Serdar Dursun, Beşiktaş yenilgisiyle birlikte şampiyonluğun kaçtığını ifade etti. Tecrübeli golcü, Galatasaray'ın yüzde 95 şampiyon olduğunu söyledi.

Beşiktaş derbisi sonrası İsmail Kartal ile konuşup konuşmadıkları sorulan Serdar Dursun, "Bu konu hakkında konuşmadık. O da üzülmüştür çünkü her Fenerbahçeli şampiyon olalım diye bekliyordu bu sene. İnşallah seneye olur." şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ VE MOURINHO DEVAM ETMELİ"

Ali Koç ve Jose Mourinho'nun istikrar nedeniyle devam etmesi gerektiğini aktaran tecrübeli forvet, "Her sezon yeni hoca gitsin oluyor. İkinci olsan bile bazen devam etmek gerekebilir. Ama tabii ki doğru oyuncular gelmesi gerekiyor, daha iyi futbol oynanması gerekiyor. Kulüp bunu kendi arasında çözer. Ona göre görüşüler. Seneye de bence şampiyonluk gelir." ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'ye konuşan Dursun, "Fenerbahçe'de kalmak istiyordum. Kalsaydım katkı sağlardım ama hayırlısı böyleymiş." ifadesini kullandı ve Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını dile getirdi.

KALMAK İSTİYORDUM: KATKI SAĞLARDIM...

Dursun, "Biliyorsunuz Fenerbahçe'de ilk sene full oynadım ben. Orada iyi bir istatistik yakaladım. Diğer sezonlarda daha çok yedek forvet olarak konumlanmıştım. Son 10-15 dakika oyuna girip çözüm bekleniyordu. Gol atsın, asist yapsın diye. Aslında bu işe de gayet mental olarak hazırlanmıştım. Bunu iyi yapıyordum. Belki de birkaç maçta, skorun gelmediği maçlarda oyuna girip illa bir şeyler yapabilirdim. Fenerbahçe istatistiğim gayet olumluydu. Fenerbahçe'de olsam, skor katkılarım olurdu. Oynardım, Mourinho hoca da şans verirdi. Verilen süreleri değerlendirmeye çalışırdım. Kalmak istiyordum. Kalsaydım katkı sağlardım ama hayırlısı böyleymiş." diye yanıtladı.

"FENERBAHÇE'YE HAYIR DEME LÜKSÜM YOK"

"İsmail Hoca'yla ikiniz Fenerbahçe çağırsa gelir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun, "İsmail Hoca'nın geçen senelerine bakarsak, şampiyonluk gelmedi ama puan ortalaması yüksekti, iyi bir futbol oynanıyordu. Fenerbahçe'ye hayır deme lüksüm yok. Fenerbahçe aradığı anda biz orada oluruz. Bence İsmail Kartal için de aynısı geçerli ama tabii ki kendi kararı." dedi.