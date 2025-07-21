Serdar Dursun'dan transfer itirafı geldi

İran Ligi ekibi Persepolis'te forma giyen 33 yaşındaki Serdar Dursun, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli golcü, Türkiye'den görüşme yaptığı takımı itiraf etti.

"YÖNETİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Serdar Dursun, İsmail Kartal'dan sonra kendisinin de Persepolis'ten ayrılabileceğini belirterek, "Sözleşmemde hoca ayrılırsa benim de tek taraflı feshedebileceğime dair bir madde vardı. Şu an yönetimle görüşmelerimiz var." dedi.

"İLERLEYEN HAFTALARDA GELİŞMELER OLABİLİR"

Türkiye'ye dönme ihtimali hakkında konuşan golcü oyuncu, "Görüştüğümüz takımlar var. Serbest oyuncu olduğum için takımlara daha cazip geliyor. Görüşmelerimiz var, ilerleyen haftalarda transferimle ilgili gelişmeler olabilir." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYORUM"

Eski takımlarından biri olan Sakaryaspor ile görüşme yaptığını da açıklayan Serdar Dursun, "Sakaryaspor ile görüştük. Ben Süper Lig'e gitmek istiyorum ama futbol bu bilemezsin bakalım ne olacak" sözlerini sarf etti.

Geride bıraktığımız sezonda Persepolis'te 15 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, 5 gol atma başarısı gösterdi.

"İRAN'I BU KADAR İYİ BİR ÜLKE OLARAK BEKLEMİYORDUM"

Öte yandan Serdar Dursun daha önce yaptığı açıklamada İran'daki hayatıyla ilgili şunları söylemişti: