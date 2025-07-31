Serdar Gürler'in hedefi Eyüpspor ile Avrupa'ya gitmek

Eyüpspor'un yeni transferi Serdar Gürler, yeni sezonda takımıyla birlikte Avrupa Kupalarına katılmak istediğini söyledi.

Eflatun-sarılı takımın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gürler, ekibe kısa sürede adapte olduğunu belirtti.

"BURADA TANIDIĞIM ÇOK KİŞİ VAR"

Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını vurgulayan Gürler, şu ifadeleri kullandı:

Burada tanıdığım çok kişi var. Bu yüzden adaptasyon sorunu gibi bir durum yaşamadım. Salonda olsun, sahada olsun eskisi gibi neşeli Serdar'ın geri döndüğünü herkes gördü. Böyle karşılandığım için çok mutluyum. Kamp süreci çok güzel geçiyor. Çok çalışıyoruz, ağır çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İnşallah da güzel biter.

"HAYATTA HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEZ"

Serdar, takımda en iyi anlaştığı kişinin Halil Akbunar olduğunu, genç oyunculardan da Hamza Akman'ın geleceğinin çok parlak olduğunu dile getirdi.

Yeni sezon hakkındaki düşüncelerini ve taraftara mesajını da paylaşan Gürler, şunları söyledi: