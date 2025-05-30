Sergej Jakirovic, Hull City ile prensipte anlaştı

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak adına teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getiriyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, Kayserispor'un başında başarılı bir performans sergileyen Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı.

ILICALI, KAYSERİ'DE ÇIKIŞA GEÇEN JAKİROVİC'LE ANLAŞTI

Kayserispor'da kısa sürede önemli işlere imza atan Jakirovic, takımın ligde kalmasında büyük rol oynarken, oynattığı pozitif futbol ile taraftarların da gönlünü kazanmıştı.

Ancak İngiltere'den gelen teklif, deneyimli çalıştırıcının kararını değiştirdi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI DOĞRULADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, gelişmeleri doğrularken sert bir çıkışta bulundu.

Açıkalın, "Bu saatten sonra Jakirovic Kayserispor'a gelse dahi almayız. Bitti bu iş." dedi.