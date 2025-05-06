Sergej Jakirovic'le büyük çıkış! Kayserispor 13 maçta 25 puan topladı
İHA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puanı hanesine yazdırdı.

Boşnak teknik adam nezaretinde 7 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, sadece 2 kez mağlup oldu.

Kayserispor, 13 Süper Lig maçında sahasında yenilmezken, sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını kaybetti.

KAYSERİSPOR'UN SON 13 MAÇI

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Eyüpspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Başakşehir 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 5-0

Adana Demirspor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

Kayserispor-Rizespor 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 1-1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor