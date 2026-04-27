Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor!

Beşiktaş, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 56’ya, Fatih Karagümrük ise 21’e yükseltti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SAĞLIKLI BİR OYUN OLMADI"

Maça kötü başladık, ilk yarıda birkaç net pozisyonu verdik. İkinci yarı pozisyon vermedik. Çok sağlıklı bir oyun olmadı. Takım ve bireysel performanslar beklediğimiz gibi olmadı. Sonlarda pozisyonlar bulduk atabilirdik ama bazen olmadı mı, olmuyor. Bunu atlatıp diğer maçlara bakacağız.

"BEŞİKTAŞ CAMİASI KABUL ETMİYOR"

Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Büyük camiada bunu kabul ettiremezsiniz. Camiada soru işaretleri oluyor doğal olarak... Bu sene bilmiyorum ama oynanan oyunlar...

"BU OYUN BİZİ TATMİN ETMEDİ"

Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Daha tempolu ve agresif oynamamız gerekirdi ama bunu beceremedik. Oyunun tamamında sıkıntılar oldu.

"TAKILIP KALMAMAK LAZIM"

Oluyor böyle maçlar, takılıp kalmamak lazım. Yaşanan problemleri çözmek, neleri yanlış, neleri doğru yapıyoruz... Onların araştırmasını yapıyoruz birçok şeyi düzelmeye çalışıyoruz. İnişli çıkışlı performans sergiliyor takım... İnşallah bundan sonrası iyi olur.

"OYUN VE SKOR İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyun ve skor istediğimiz gibi olmadı. Özellikle iç saha maçlarını iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Bugün hem bireysel hem de takım performansı beklentinin altındaydı. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik kazanabilirdik ama olmadı. Ligin son maçları artık fazla da zaman kalmadı. Toparlanarak iyi bir sezon finali yapmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz. Ligin bitimine 3 maç kaldı. Puan durumundaki yerimizi korumak istiyoruz. Oyunumuz bizi de memnun etmedi. Oyuncularımı zor bir maç olacağı yönünde uyardım. Bazen istediğimiz gibi olmuyor. Rakip bugün iyi savunma yaptı. Sonuçta şampiyonluğu da kaybetmedik. Ligin sonlarında bu tür skorlar çıkabiliyor. Ligde ilk 4 takımın 3’ü puan kaybetti bu hafta. Hedefsiz kaldığınız zaman oyuncuları maç için ikna etmek zor oluyor. Önümüzde kupa var. Bizim için son çıkış Türkiye Kupası. Umarım Konyaspor ile oynayacağımız maç sonrasında final biletini alabiliriz" diye konuştu.

"TAKIM OLARAK TAMAMEN KUPAYA ODAKLANDIK"

Karagümrük karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen 27 yaşındaki kaleci Devis Vasquez hakkında sorulan soruya ise Yalçın, "Şu anda önümüzdeki sezonla alakalı bir karar vermedik. Oyuncuları kullanıyoruz, bakıyoruz. Tam olarak karar vermek için toplantı yapmadık. Takım olarak tamamen kupaya odaklandık. Kupa maçından sonra bu konuyla ilgili daha net konuşabiliriz" yanıt verdi.