Sergen Yalçın: Cristiano Ronaldo'yu almanın hiçbir faydası olmaz

Haber Merkezi

Ünlü teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Beşiktaş için çıkan Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

"RONALDO MU KALDI?"

Sergen Yalçın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ne Ronaldo'su ya! Ronaldo mu kaldı. Marka transferi yapacağım, parayı vereceğim diyorsan gelsin bizim statta sahaya çıksın diyorsan al. Teknik direktör olarak soruyorsan bana bedava gelse almam. Almam hocam, bedava gelse almam!



Eskidendi o. Ben almam, alana da bol şans. Bedava gelse almam o kadar diyorum. Hoş bedava gelmez zaten dünyaları ister.

"40 YAŞINDA ADAMI NİYE ALASIN?"

40 yaşında adamı niye alasın? Fiziken de hiç iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Büyük camiaların kombinelerinin hepsi zaten satılıyor. Loca satmak için de bu futbolcuyu almana gerek yok, iyi bir kadro kurarsan locayı satarsın. Futbol artık çok değişti.

"MARKA DEĞERİM ARTSIN DİYORSAN AL"