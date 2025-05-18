İngiliz basınından olay iddia! Cristiano Ronaldo, Beşiktaş'a mı geliyor?

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2.5 sezondur Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasın giyen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Suudi takımında kalıp kalmayacağına henüz karar vermeyen Ronaldo için İngiliz basınından çarpıcı bir Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

SEÇENEKLER ARASINDA BEŞİKTAŞ VAR

Portekizli yıldızın yeni sezondaki transfer opsiyonlarını değerlendiren Mirror gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun seçenekleri arasında siyah-beyazlı kulübü de gösterdi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Son 18 ayda sadece bir resmi maçı kaçıran 40 yaşındaki futbolcunun emekli olmaya çok uzak olduğu vurgulanırken, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymeyi istediği belirtildi.

Ronaldo'nun geçen yıl verdiği bir röportajda "Motive olduğum sürece devam edeceğim. Motive olmadığım gün emekli olacağım" ifadelerini kullandığını hatırlatan gazete, yıldız futbolcu için hem Avrupa'da hem de daha uzaklardaki bazı seçenekleri şöyle değerlendirdi:

SPORTING LIZBON

Al Nassr'a imza attıktan sonra Avrupa'da kulüp futboluna geri dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Sporting'den gelecek teklifle bu kararını değiştirebilir. Madeira'daki evinden ayrılıp Lizbon kulübüne katıldığında henüz gençti ve A takımdaki ilk çıkışını orada yaptı.

AL AHLI

Ronaldo, Suudi Arabistan'a yerleşmek istiyorsa Al Ahli çözüm olabilir. Matthias Jaissle'nin ekibi bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Roberto Firmino kulüpte inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ve Brezilya'ya dönmesi bekleniyor. Cidde kulübünün yaz aylarında kadrosunda büyük bir isme yer açması da muhtemel.

LOS ANGELES FC

Olivier Giroud, geçen yaz AC Milan'dan LAFC'ye transfer oldu ancak 10 lig maçında gol atamadı. Eğer tecrübeli oyuncuyu elden çıkarabilirlerse, başka bir kıdemli isim onun yerini alabilir mi? Elbette Ronaldo için böyle bir hamle yapmanın en büyük artısı Inter Miami'den Lionel Messi ile bir zamanlar La Liga'da yaşadığı rekabeti yeniden canlandırma şansı olacak. Ancak bu sefer Atlantik'in öte tarafında.

CHELSEA

Ronaldo İngiltere'ye dönerse, Chelsea bu işe girişmek için yeterince cesur veya aptal olabilir. Maviler'in transfer politikası ağırlıklı olarak genç oyuncu profiline odaklandı ancak bu dönemde deneyim eksikliğinin belirgin olduğu zamanlar da oldu. Eğer 40 yaşına yakın bir Thiago Silva geçen dönemde iş yapabildiyse, neden 40+ Ronaldo olmasın? Chelsea'nin yerleşik ve tutarlı bir ön hattı olsaydı bu fikri aklımızdan bile geçirmezdik, ancak Nicolas Jackson'ı çıkardığınızda dolap oldukça boş görünüyor.

BEŞİKTAŞ