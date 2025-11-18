Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın yerine Cerny'i hazırlıyor

- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın ayrılma ihtimaline karşılık orta sahada yerini Vaclav Cerny ile doldurmayı planlıyor.
- Cerny'nin, Silva'nın yokluğunda on numara pozisyonunun kalıcı ismi olması düşünülüyor.
- Yalçın'ın bu kararı, Beşiktaş'ın hücum düzeninde önemli değişiklikler getirebilir.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta patlak veren Rafa Silva krizi, bir türlü çözüme kavuşmadı.
Siyah-beyazlı yönetimden gelen açıklamaların ardından gözler, Portekizli oyuncuya çevrilmişti.
Yıldız ismin Samsunspor maçı için yapılan antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.
RAFA SILVA KRİZİNE YENİ FORMÜL
Hal böyle olunca Teknik Direktör Sergen Yalçın da Silva kriziyle ilgili yeni bir formül üretmenin yollarını arıyor.
Tecrübeli hoca, bu doğrultuda Silva'nın yerine Vaclav Cerny'i deneyecek...
YALÇIN'DAN CERNY'E YENİ GÖREV
Bu doğrultuda 53 yaşındaki çalıştırıcı, takımın önemli isimlerinden Vaclav Cerny ile özel bir görüşme yaptı.
Yalçın görüşmede, orta sahanın hücum merkezinde değerlendirmeyi düşündüğünü oyuncuya iletti.
Sezon başından bu yana zaman zaman on numara pozisyonunda görev yapan Cerny’nin, Rafa’nın ayrılması durumunda bu bölgenin kalıcı ismi olması bekleniyor.
DAR ALANDA OYUN KURMA BECERİSİYLE ÖN PLANDA
Öte yandan Sergen Yalçın’ın bu hamlesi, Beşiktaş’ın hücumdaki düzenini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.
Çabuk düşünüp doğru pası verebilen Cerny, özellikle dar alanda etkili oyun kurma becerisiyle ön plana çıkıyor.