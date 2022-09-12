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    Sergio Oliveira yine direği geçemedi

    Sergio Oliveira yine direği geçemedi

    Oliveira, Kasımpaşa karşısında çok etkili bir performans sergiledi. 29. dakikada kaleye gönderdiği müthiş şutta direğe takılan Portekizli yıldız, bu sezon 4. kez aynı şanssızlığı yaşadı.
    • 12.09.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 09:54
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    Kasımpaşa deplasmanında Galatasaray'ın orta sahadaki ikilisi Oliveira ile Torreira kusursuza yakın oynadı.

    Özellikle Oliveira, hücum bölgesinde önemli işlere imza attı. Oyunun yönünü sık sık değiştiren ve kenar oyuncularını pozisyona sokan Oliveira, 29. dakikada ceza sahası dışından kaleye müthiş bir şut yolladı.

    Sergio Oliveira yine direği geçemedi #1

    Bu sezon 4. kez direğe takıldı

    Kaleci Ertuğrul'un üstünden geçen top direkten döndü. Bu kez ligde 4. kez direğe takılan Oliveira'nın, pozisyonun ardından gülümsemesi objektiflere yansıdı.

    Portekizli oyuncu, 50. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'na çok ince bir pas verdi.

    Sergio Oliveira yine direği geçemedi #2

    Yüzde 78 pas isabeti

    Savunma arkasına sarkan Kerem'e asist yapan Oliveira, 83. dakika sahada kaldı. Yüzde 78 pas isabetiyle oynayan tecrübeli futbolcu, 3 kez ikili mücadele kazandı.

    5 şut pası verip, 2 isabetli orta açan Oliveira, 3 pozisyonda faule maruz kaldı.

    Sergio Oliveira yine direği geçemedi #3


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