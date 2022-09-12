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Sergio Oliveira yine direği geçemedi

Sergio Oliveira yine direği geçemedi

Oliveira, Kasımpaşa karşısında çok etkili bir performans sergiledi. 29. dakikada kaleye gönderdiği müthiş şutta direğe takılan Portekizli yıldız, bu sezon 4. kez aynı şanssızlığı yaşadı.