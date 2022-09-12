- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sergio Oliveira yine direği geçemedi
Sergio Oliveira yine direği geçemedi
- 12.09.2022 - 09:12
- Güncelleme : 12.09.2022 - 09:54
Kasımpaşa deplasmanında Galatasaray'ın orta sahadaki ikilisi Oliveira ile Torreira kusursuza yakın oynadı.
Özellikle Oliveira, hücum bölgesinde önemli işlere imza attı. Oyunun yönünü sık sık değiştiren ve kenar oyuncularını pozisyona sokan Oliveira, 29. dakikada ceza sahası dışından kaleye müthiş bir şut yolladı.
Bu sezon 4. kez direğe takıldı
Kaleci Ertuğrul'un üstünden geçen top direkten döndü. Bu kez ligde 4. kez direğe takılan Oliveira'nın, pozisyonun ardından gülümsemesi objektiflere yansıdı.
Portekizli oyuncu, 50. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'na çok ince bir pas verdi.
Yüzde 78 pas isabeti
Savunma arkasına sarkan Kerem'e asist yapan Oliveira, 83. dakika sahada kaldı. Yüzde 78 pas isabetiyle oynayan tecrübeli futbolcu, 3 kez ikili mücadele kazandı.
5 şut pası verip, 2 isabetli orta açan Oliveira, 3 pozisyonda faule maruz kaldı.