Serie A'da maçlar, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi

AA
Serie A'da 2024-25 sezonunun 33. haftasında bugünkü 4 karşılaşma ileri bir tarihe alındı.
İtalya Serie A yönetiminden yapılan açıklamada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hayatını kaybetmesi nedeniyle maçların ertelendiği belirtildi.
Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ertelenen maçlarının tarihlerinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.
Serie A'da ertelenen maçlar şöyle:
- Torino-Udinese
- Cagliari-Fiorentina
- Genoa-Lazio
- Parma-Juventus
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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