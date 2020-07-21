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    Sezonun en kötü 11'i

    Sezonun en kötü 11'i

    Başakşehir'in şampiyon olarak tamamladığı, 3 büyüklerin ise beklentilerin çok uzağında kaldığı 2019-2020 sezonunda en kötü performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 09:41
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    Sezonun en kötü 11'i

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, hafta sonu oynanacak maçların ardından tamamlanacak.

    Dün, Başakşehir'in mutlu sona ulaştığı sezonda en iyi performansı gösteren oyunculardan bir 11 yapmıştık.

    Bugün ise Ensonhaber editörleri olarak sezonun bidon 11'ini oluşturduk.

    Sizin de görüşlerinizi bekliyoruz...

    Sezonun en kötü kadrosu:

    Karius
    Roco
    Hüseyin Türkmen
    Ahmet Çalık
    Tolgay
    Alper
    Rodrigues
    Diaby
    Belhanda
    Kruse
    Falcao

    Sezonun en kötü 11'i #1

    Sezonun en iyi 11'i haberi

    Sezonun en kötü 11'i #2

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