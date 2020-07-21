- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Sezonun en kötü 11'i
Sezonun en kötü 11'i
Başakşehir'in şampiyon olarak tamamladığı, 3 büyüklerin ise beklentilerin çok uzağında kaldığı 2019-2020 sezonunda en kötü performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.
- Haber Merkezi
- 21.07.2020 - 09:41
- Güncelleme : 21.07.2020 - 09:41
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, hafta sonu oynanacak maçların ardından tamamlanacak.
Dün, Başakşehir'in mutlu sona ulaştığı sezonda en iyi performansı gösteren oyunculardan bir 11 yapmıştık.
Bugün ise Ensonhaber editörleri olarak sezonun bidon 11'ini oluşturduk.
Sizin de görüşlerinizi bekliyoruz...
Sezonun en kötü kadrosu:
Karius
Roco
Hüseyin Türkmen
Ahmet Çalık
Tolgay
Alper
Rodrigues
Diaby
Belhanda
Kruse
Falcao