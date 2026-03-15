Shakhtar Donetsk, Metalist 1925'i tek golle geçti

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 20. haftasında evinde Metalist 1925'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
5 MAÇTIR KAZANIYORLAR
Lig'de 5 maçtır üst üste kazanma başarısı gösteren ekip ayrıca 12 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı.
Shakhtar'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada penaltıdan Pedrinho kaydetti.
LİDERLİĞİ KORUDULAR
Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk 47 puana yükselerek liderlik koltuğundaki yerini korudu, Metalist 1925 ise 31 puanla 5. sırada kaldı.
Lig'de bir sonraki maçta Shakhtar evinde Rukh Vynnky ile karşılaşacak.
