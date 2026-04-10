Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finaline göz kırptı: Arda Turan'ın açıklamaları gündem oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final ayağında, dört maç oynandı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, yarı final için büyük avantaj elde etti.

KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNAL KAPISINI ARALADI

Shakhtar, AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti ve yarı final kapısını araladı.

Polonya'nın Henryka Reymana Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı, golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda vites yükselten Shakhtar Donetsk, rakibine adeta şans tanımadı.

Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho ile 81 ve 83. dakikalarda Alisson Santana kaydetti.

"BİZİ ÖLDÜRECEK ŞEY KİBİRDİR"

Turan, maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizi öldürecek şey kibirdir. Eğer herhangi bir yumuşama veya rahatlama olursa, darmadağın oluruz. Çünkü AZ çok zorlu bir rakip. Kibirli olmamalıyız, mütevazı olmalıyız. Skor 0-0 gibi orada da kazanmak için oynamalıyız. Çünkü karşımızda çok iyi organize olmuş bir futbol kültürü var."