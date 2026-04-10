Vedat Muriç’ten Fenerbahçe itirafı: Ocak ayında teklif geldi

İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç, Fenerbahçe hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Transfer döneminde adı sık sık eski kulübüyle anılan Muriç, gizli kalan gerçeği bizzat açıkladı.

Ocak ayında Fenerbahçe'nin Mallorca direktörü Pablo Ortells ile masaya oturduğunu itiraf eden Vedat, süreci anlattı.

"GİTMEMİN İMKANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Muriç, açıklamasında şunları söyledi:

"Ocak ayında Rayo Vallecano maçından hemen önce kulüple görüştüler. Direktörümüz Pablo yanıma gelip Fenerbahçe ile görüştüklerini ama gitmemin imkansız olduğunu söyledi. Ben de kararı ona bıraktım; 'Eğer kulüp çok para kazanacaksa giderim, ama bana ihtiyacınız varsa kalırım' dedim. O da kalmamı istedi. Mallorca'da efsane olmak istiyorum."