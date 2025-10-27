Türk futbolunda bahis skandalını ortaya çıkaran maç

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair çarpıcı bilgileri açıkladı.

Hacıosmanoğlu yaptığı konuşmada, 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını dile getirdi.

Konuşmasına devam eden Hacıosmanoğlu, 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin binin üzerinde 1 hakemin ise 18 bin 227 maça bahis oynadığını ifade etti.

HAKEMLERLE İLGİLİ BAHİS SKANDALI PATLAK VERDİ

Hacıomanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Gazeteci Tahir Kum'dan da ilginç bir iddia geldi.

Tahir Kum, soruşturmanın Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan maça yapılan bahislerin ardından başlatıldığını açıkladı.

Tahir Kum konuşmasında "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan karşılaşmayla, bu karşılaşmaya yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı." dedi.

"BAŞLANGICI ANKARASPOR-NAZİLLİSPOR"

Kum, açıklamasında şunları söyledi:

Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan 2024'ün nisan ayının sonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelmişti.

TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakikada sadece 2 korner atışının olması dikkat çekmişti.

Ayrıca karşılaşmada Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve hakem kartına başvurmamıştı.

Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı.

Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık olmuştu.

TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.