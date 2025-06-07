Simon Banza, Beşiktaş'a mesaj gönderdi

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başlamıştı.

Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için tanıdık bir isim gündeme gelmişti.

Beşiktaş, bu sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza için kulübü Braga ile temaslara geçmişti.

"GELMEYE HAZIRIM"

Yaşananlar sonrası siyah-beyazlılar, golcü futbolcunun transferinde önemli bir yol katetti.

Görüşmelerde olumlu ilerleyen siyah-beyazlı kulübe yıldız golcüden transfere dair bir mesaj geldi.

Yıldız futbolcu, yönetime "Takımım ile anlaşın, ben gelmeye hazırım." dedi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Serdal Adalı'nın bu transferde bizzat devrede olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Demokratik Kongolu golcü, 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Banza'nın 15 milyon euroluk transfer değeri bulunuyor.