Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Nazillispor, maç sonucunu etkileme şüphesiyle PFDK'da!

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-24 sezonunda oynanan ve golsüz biten Beyaz Grup 37. hafta maçını inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Ülkea Nazillispor kulüpleri, 28 Nisan 2024 tarihinde yapılan müsabakanın sonucunu etkiledikleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na, müsabaka sonucunu etkileme, Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'ya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynama suçlamaları yöneltildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

İki kulüpten birçok yönetici, futbolcu ve antrenör hakkında da müsabaka sonucunu etkileme, bahis oynama ya da her iki gerekçeden soruşturma açıldı.

NAZİLLİSPOR KÜMEDE KALMIŞTI

Maç 0-0 sonuçlanmış ve bu sonuçla Nazillispor kümede kalmıştı.