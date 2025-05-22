Haber Merkezi
Sırbistan Kupa finali maçında Vojvodina sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Kızılyıldız, kupanın sahibi oldu.
1-0 Kızılyıldız üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 41. dakikasında sahaya patlayıcı madde atıldı.
DÖRT FUTBOLCU YERE YIĞILDI
Kale arkası tribününden sahaya patlayıcı madde atılması sonrası ceza sahasında dört futbolcu yere yığıldı.
Yaşananlar nedeniyle karşılaşma bir süre durdu.
O anlar ise taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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