Sivasspor, Antalyaspor'u iki golle geçti

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Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Sivasspor, 2-0'lık skorla kazandı.

SİVASSPOR, İKİ GOLLE GÜLDÜ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede 62. dakikada Uros Radakovic, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Sivasspor'da bu kez Rey Manaj sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Sivasspor, evinde oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

SİVASSPOR, HASRETE SON VERDİ

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor, 34 puana yükseldi.

Yiğidolar, maç fazlasıyla birlikte düşme hattının bir basamak üstünde, 15. sıraya yerleşti.

ANTALYASPOR, 3 MAÇ SON YENİLDİ

3 maç sonra ilk kez mağlup olan Antalyaspor ise 40 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Konyaspor'u konuk edecek.