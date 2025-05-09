Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu: Taraftar dışarıda kalmayacak

İHA

Sivasspor, Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü ligde kalma açısından kritik maçlardan birine çıkacak olan Sivasspor'da yönetim, Yiğidoları maça davet ederek ‘Passoligi olmayana passolig, bileti olmayana bilet desteği’ verileceğini açıkladı.

"SİVAS PAZAR GÜNÜ TAKIMININ YANINDA OLACAK"

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, pazar günü oynanacak kritik Bodrum maçı öncesi Sivas'ta Yiğidoların Sivasspor'a desteğinin kendilerine ve futbolcularına ayrı bir moral olduğunu belirterek, şunları dedi:

Pazar günkü maçın Sivasspor ve rakip açısından son derece önem taşıyor. Bu önemli maçta Yiğidoların coşkulu şekilde tribünlerde yerini almaları için yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bilet satışlarımız gösteriyor ki Sivas Pazar günü takımının yanında olacak.

"HERKES STADYUMA GİREBİLECEK"

Asbaşkan Kurbanoğlu ayrıca, maça gelmek isteyen Sivaslılar’ın önünde hiç bir engel olmadığına ifade ederek, şu şekilde konuştu: