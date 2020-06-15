Sivasspor, Denizlispor'u tek golle geçti

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Sivasspor, Yatabare'nin golüyle Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve 3. sıraya yükseldi.

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

TEK GOL YATABARE'DEN GELDİ

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Claudemir'in asistinde Yatabare ile geldi. Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldi ve deplasman ekibi uzun süre 10 kişi mücadele etti.

SİVASSPOR, G.SARAY'IN ÜSTÜNE ÇIKTI

Bu sonucun ardından puanını 52 yapan Sivasspor, Galatasaray'ın 2 puan önünde, 3. sıraya yükseldi. 3 maç sonra yenilgi alan Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

PUAN DURUMU

1-Trabzonspor (56)

2-Başakşehir (56)

3-Sivasspor (52)

4-Galatasaray (50)