Sivasspor, Manisa FK'yı üç golle geçti

- Sivasspor, 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK'yı 3-2 yendi.
- Maçın gollerini Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit (2) ve Cihat Çelik atarken, Manisa FK'nın gollerini Yusuf Talum ve Lois Diony kaydetti.
- Bu galibiyetle Sivasspor, puanını 17'ye yükseltti.
1. Lig 13. hafta maçında Sivasspor sahasında Manisa FK'yi ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Emirhan Başyiğit (2) ve penaltıdan Cihat Çelik kaydetti.
Manisa FK'nin gollerini Yusuf Talum ve penaltıdan Lois Diony attı.
SİVASSPOR, 10 KİŞİ KALDI
Sivasspor'da Valon Ethemi 60. dakikada kırmızı kart gördü.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Sivasspor ligdeki puanını 17'ye çıkarırken, Manisa FK 10 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Sivasspor deplasmanda Erokspor ile karşılaşacak.
Manisa FK ise Adana Demirspor'u konuk edecek.