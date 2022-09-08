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    Sivasspor - Slavia Prag maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
    • 08.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:56
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    Sivasspor - Slavia Prag maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak. Sivasspor-Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James

    Slavia Prag: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz


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