Sivasspor - Slavia Prag maçının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak. Sivasspor-Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James

Slavia Prag: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz