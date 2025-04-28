İHA

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 2-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SİVASSPOR, GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Galatasaray ile Sivasspor 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor