Süper Lig'de küme düşme hattında kıyasıya mücadele sürüyor

Haber Merkezi

Süper Lig'de 33. hafta geride kaldı.

Şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattında da kıyasıya bir mücadele var.

İşte onlardan birinde Kayserispor, sahasında ağırladığı Rizespor’u 1-0 mağlup ederek kritik bir üç puanın sahibi oldu.

KAYSERİ'DEN RİZE'YE KARŞI ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

Karşılaşmanın tek golü, 43. dakikada Mehdi Bourabia’nın ayağından geldi. Faslı futbolcunun şık vuruşu, Kayserispor'a hem galibiyeti hem de nefes aldıran puanları getirdi.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Kayserispor, puanını 40’a yükselterek küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

Rizespor cephesinde ise işler yolunda gitmiyor.

Son 7 maçta sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabilen Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 4. yenilgisini alarak 37 puanda kaldı.

BODRUM FK VE ALANYASPOR KAYBETTİ

Bir diğer küme düşme tehlikesi yaşayan Bodrum FK ise bu hafta Samsunspor deplasmanındaydı.

Karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Bodrum temsilcisi, 34 puanla 17. sırada kaldı.

Puan durumunda Bodrumspor'un hemen üstünde aynı puanla 16. sırada bulunan Alanyaspor ise, Trabzonspor'a 4-3 kaybetti.

SİVASSPOR KAZANDI, HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ

15. sırada bulunan Sivasspor ise haftayı kritik bir galibiyetle kapattı.

Sivasspor, kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Son olarak Hatayspor, Beşiktaş karşısında aldığı 5-1'lik farklı mağlubiyetle Adana Demirspor'un ardından küme düşmeyi garantileyen ikinci takım oldu.