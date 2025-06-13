Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı!

AA & Ensonhaber
1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının 28 Haziran Cumartesi saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.
"DELEGELERE VE KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 5 Temmuz Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Delegelere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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