Sivasspor'da Samba Camara ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, savunma oyuncusu Samba Camara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Futbolcuya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu performans, karakteri ve kulübümüze olan bağlılığı ile önemli izler bırakan Samba Camara, her zaman saygıyla anılacak bir oyuncumuz olarak kalacaktır. Kendisine futbol hayatında yeni başarılara ulaşmasını diler, her zaman kulübümüzün bir parçası olarak hatırlanacağını belirtmek isteriz.