Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor Gelecek sezon için teknik heyetini yeniden kuracak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından birinin Wesley Sneijder olacağı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrıldığını belirtmişti.

Gelecek sezon için kendisine yeni bir teknik heyet kuracak olan Terim'in de kafasındaki isimler şekillenmeye başladı...

Daha önce Aslan'da forma giymiş eski futbolcularla bu doğrultuda bazı görüşmelere başlandığı bilinirken, İspanyol basınında konuyla ilgili bir haber kaleme alındı.

TERİM'İN 1. YARDIMCISI OLACAK

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; 2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Wesley Sneijder'in, Real Madrid Yönetimi'nin U21 Teknik Direktörlük teklifini reddettiği ve yeni sezonda Galatasaray'da Terim'in 1. yardımcısı olacağı ifade edildi.

Öte yandan Mundo'nun haberinde; taraflar arasındaki görüşmelerin de devam ettiği kaydedildi.

175 MAÇTA FORMA GİYDİ

Futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı ekiple 175 maçta forma giyen Hollandalı yıldız, bu karşılaşmalarda 45 gol, 44 asist kaydetmişti.