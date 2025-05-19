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Haber Merkezi

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertli takımın Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

AMRABAT, DUBAI'DEN PAYLAŞIM YAPTI

Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı.

Amrabat'ın bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.