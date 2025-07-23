Son şampiyon sahaya tv100'de çıkıyor! Galatasaray'ın rakibi Lazio

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor.

5. yıldızı takan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da şampiyonluğu hedefliyor.

2'DE 2 YAPTILAR

Bu doğrultuda sezon öncesi hazırlık maçları yapan Galatasaray, iki karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da karşılaştığı 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

KAMP CAGLIARI MAÇININ ARDINDAN SON BULACAK

Galatasaray, bu müsabakaların ardından üç sınava daha çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün 20.30'da İtalyan ekibi Cagliari ile mücadele edecek.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

İSTANBUL'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI

Daha sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ TV100'DE YAYINLANACAK

Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı hazırlık maçının yayıncısı ise tv100 olacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının maçını 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de tv100 ekranlarından takip edebilecek.