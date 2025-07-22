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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı düzenleniyor.

İstanbul'da gerçekleşen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulüp başkanları da katıldı.

"SON DERECE KARARLIYIZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Stadyumlarda şiddet olaylarının yeni teknolojik uygulamalarla azaldığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Statlarda güvenliği sağlama konusunda son derece kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLETİLMELİ"

Hacıosmanoğlu'nun ardından konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ise şu ifadeleri kullandı:

Maç güvenliği hizmeti kamusal bir sorundur. Kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi ve kısmen desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda kulüplerin üzerindeki yükün hafifletilmesi büyük fayda sağlayacaktır.



Süper Lig'de yayın gelirleri 170 milyon dolar, güvenlik giderleri ise 8 milyon dolar. Seyirci sayısı az olan maçlarda, seyirci sayısından daha fazla güvenlik görmekteyiz. Güvenlik planlamalarının esnek olmasını önemsiyoruz. Talep eden kulüpler kale arkalarına ayakta seyirci alabilmelidir.



Avrupa'da maçlara giden Türk taraftarlara yapılan muamelelere benzer muameleler bu takımlara da yapılmalıdır.