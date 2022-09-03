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    Steven Caulker: Fenerbahçe'ye gitmem hataydı

    Steven Caulker: Fenerbahçe'ye gitmem hataydı

    Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bir tek resmi maçta bile forma giymeden takıma veda etmek durumunda kalan Steven Caulker, Afrika basınına pişmanlığını anlattı.
    • 03.09.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 09:19
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    Fenerbahçe 'nin geçen sezon kadrosuna kattığı, hiç oynatmadan bu sezon sözleşmesini fesh ettiği Steven Caulker, BBC Sport Africa’ya konuştu.

    Deneyimli savunmacı yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye geçen yıl hatalı bir şekilde transfer olmamdan çok şey öğrendim. Bu yüzden beni gerçekten isteyen bir yere transfer olmak önemliydi.” dedi.

    Steven Caulker: Fenerbahçe ye gitmem hataydı #1

    Fenerbahçe'yi seçmişti

    Bilindiği üzere Sierra Leone'li futbolcu geçtiğimiz transfer sezonunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında tercih yapmak durumunda kalmış ve sarı-lacivertlilere gelmek istemişti.

    Caulker, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Karagümrük’le sözleşme imzalamıştı.

    Steven Caulker: Fenerbahçe ye gitmem hataydı #2


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