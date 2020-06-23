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    Stingaciu: Galatasaray'dan teşvik primi aldım

    Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu, 1998 yılında Fenerbahçe'yi yenmeleri için Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie tarafından kendisine 20 bin dolar teşvik primi verildiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 10:09
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    Stingaciu: Galatasaray'dan teşvik primi aldım #1

    Mesut Bakkal'ın ardından bir isim daha Galatasaray'la ilgili şike itirafında bulundu.

    Kocaelispor'un eski Rumen kalecisi Stingaciu, 1997-1998 sezonunun 28. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçı öncesi Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine 20 bin dolar para teklif ettiğini söyledi.

    Stingaciu: Galatasaray'dan teşvik primi aldım #2

    "MAÇI KAZANDIK VE 20 BİN DOLARI ALDIM"

    Stingaciu, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe’yi yenmemiz, Galatasaray’ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Gheorghe Hagi ve Galatasaray’dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım." diye konuştu.

    Stingaciu: Galatasaray'dan teşvik primi aldım #3

    MAÇ 2-1 BİTMİŞTİ

    1997-1998 sezonunun 28. haftasında oynanan karşılaşma ev sahibi Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermiş ve Feenrbahçe şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.

    Kocaelispor'un gollerini 6. dakikada Orhan Kaynak ve 86. dakikada Dabrowsk (Kaan Dobra) atarken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 58. dakikada Okocha'dan gelmişti.

    O maçın ardından liderliği Fenerbahçe'den devralan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

    MESUT BAKKAL DA ŞİKE İTİRAFINDA BULUNMUŞTU

    Bilindiği gibi teknik direktör Mesut Bakkal da geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la ilgili şike itirafında bulunmuştu.

    Bakkal, çıkardığı kitabında Galatasaraylı yöneticilerin, 1986-87 sezonunda Beşiktaş maçı öncesi kendilerine teşvik primi verdiğini söylemişti.

    Mesut Bakkal'dan teşvik itirafı haberi

    Stingaciu: Galatasaray'dan teşvik primi aldım #4

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