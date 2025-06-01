Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda tadilat başladı
AA & Ensonhaber

2024-2025 sezonunun Kadıköy'deki Konyaspor müsabakasıyla tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda tadilata başladı.

Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek.

BİRÇOK İŞLEM YAPILACAK

Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak.

Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ'A KADAR TAMAMLANACAK

Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

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Emre Çalışkan
Editor