Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun zemini tepki aldı Süper Lig devi Fenerbahçe'de seçim günü... Kongrenin yapıldığı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun zemininin bakımsız hali ise dikkati çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un tarihi hesaplaşması var.

Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Stadyumda yapılan ve binlerce katılımın olduğu kongrede, stadyum zemininin bakımsız hali ise dikkat çekti.

Jose Mourinho'nun imza töreninin ardından bir hafta sonra seçimli kongreye de ev sahipliği yapan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun çimlerinin soluk renkli olması Fenerbahçelileri kızdırırken, seçimin ardından zeminin kısa sürede eski haline gelmesi için yorumda bulundular.

İşte zeminin son durumu...