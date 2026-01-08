Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

3 DERBİ YÖNETTİ

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı.

BU SEZON 1'ER MAÇLARINI YÖNETTİ

Meler, bu sezon Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçı yönetirken, Fenerbahçe'nin de Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakada düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ DERBİLER

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3