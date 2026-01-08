Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı!

- FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçı yönetecek.
- Meler, daha önce 3 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev aldı ve bu maçlarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 galibiyet aldı.
- Final maçı 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
3 DERBİ YÖNETTİ
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı.
Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı.
BU SEZON 1'ER MAÇLARINI YÖNETTİ
Meler, bu sezon Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçı yönetirken, Fenerbahçe'nin de Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakada düdük çaldı.
HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ DERBİLER
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3