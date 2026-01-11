Süper Kupa'nın ardından Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe için sosyal medya paylaşımı yaptı.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi tebrik eden bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin kupayı müzesine götürmesinin ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncularından Arda Güler de şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ŞAMPİYONLUĞU TEBRİK ETTİ Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'yi tebrik eden paylaşımı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini gördü. Sarı-lacivertli futbolseverler, milli yıldızın mesajına çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılık verdi.

