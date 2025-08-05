Süper Lig başlamadan erteleme krizi çıktı: Kayserispor'un fahiş bilet uygulaması tepki topladı

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları karşılaşmaların ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu hafta oynayacakları Kayserispor ve Alanyaspor maçlarının ertelenmesini istedi.

Başakşehir ise Avrupa'da tur atlaması halinde, 3. haftada oynayacağı Rizespor deplasmanının başka bir haftaya çekilmesini talep etti.

3 KULÜP ERTELEME İSTEDİ

TFF'nin konuyla ilgili kararını başvuruları değerlendirip daha sonra en geç çarşamba günü yanıtlayacağı ifade edilirken Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor'dan şaşırtan karşı bir atak geldi.

Kartal'ın perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı oynayacak olması nedeniyle Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maç için erteleme talep etmeleri üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz” dedi.

KAYSERİSPOR'DAN 'GURBETÇİLER' AÇIKLAMASI

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konu ile ilgili olarak, “Bu talebi kabul edemeyeceğiz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa’da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor. Tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekibin bu çıkışı daha lig başlamadan yeni bir krizin fitilini ateşledi. Siyah beyazlı camia Kayserispor'dan gelen açıklamaya tepkiyle karşılık verdi.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda Kayserispor yönetiminin maçın bilet fiyatları için de fahiş fiyat uyguladığı ve Beşiktaş'a haksızlık yapıldığı görüşünce birleşti.

Kayserispor - Beşiktaş maçının deplasman bilet fiyatlarını 3689 TL olarak açıkladı. Yüksek fiyat nedeniyle isyan eden siyah beyazlı taraftarlar maça gitmeyeceklerini ve protesto edeceklerini açıkladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: