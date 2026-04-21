Süper Lig'de 12 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe dörder, Beşiktaş, Rizespor ile Kocaelispor üçer, Gaziantep FK, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Samsunspor ikişer, Fatih Karagümrük tek ihlalden dolayı disipline verildi.

METİN ÖZTÜRK SEVK EDİLDİ

Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ya gönderdi.

1. LİG SEVKLERİ

1. Lig'den ise Hatayspor, Bandırmaspor, Çorum FK, Ümraniyespor ve Vanspor FK'nın yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Murat Uçar, Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ ve Bodrum FK antrenörü Ali Gürsel disipline sevk edildi.