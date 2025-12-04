Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

- Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
- Yasin Kol, Eyüpspor-Kayserispor maçını yönetecek.
- Mehmet Türkmen Galatasaray-Samsunspor, Ümit Öztürk Konyaspor-Rizespor maçında görev alacak.
Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor-Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.
HAFTANIN MAÇLARI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER
5 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor-Kayserispor: Yasin Kol
17.00 Konyaspor-Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Alanyaspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır