Abone ol: Google News

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 12:00
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
  • Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
  • Yasin Kol, Eyüpspor-Kayserispor maçını yönetecek.
  • Mehmet Türkmen Galatasaray-Samsunspor, Ümit Öztürk Konyaspor-Rizespor maçında görev alacak.

Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor-Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.

HAFTANIN MAÇLARI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER

5 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor-Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor-Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Alanyaspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Eshspor Haberleri