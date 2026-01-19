Süper Lig'de 18. haftanın görünümü ve 19. haftanın programı

- Süper Lig'de 18. hafta Galatasaray'ın Gaziantep FK ile berabere kalması ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u yenmesiyle tamamlandı.
- Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirirken, Beşiktaş Kayserispor'u son dakikada attığı golle geçti.
- 19. hafta programı Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla 23 Ocak'ta başlayacak.
Süper Lig'in 18. haftası 3 maçla sona erdi.
Haftanın kapanış gününde Konyaspor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.
Göztepe, sahasında Rizespor'u 3-1, Beşiktaş ise İstanbul'da Kayserispor'u son dakikalarda kaydettiği golle 1-0 yendi.
Sezonun ikinci yarısına sahasında Gaziantep FK maçıyla başlayan lider Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi.
Zirvenin takipçisi namağlup Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
18. HAFTANIN SONUÇLARI
Başakşehir-Fatih Karagümrük: 2-1
Galatasaray-Gaziantep FK: 1-1
Kasımpaşa-Antalyaspor: 0-0
Kocaelispor-Trabzonspor: 1-2
Gençlerbirliği-Samsunspor: 1-1
Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Konyaspor-Eyüpspor: 1-1
Göztepe-Rizespor: 3-1
Beşiktaş-Kayserispor: 1-0
PUAN DURUMU
19. HAFTANIN PROGRAMI
23 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Kayserispor-Başakşehir FK
17.00 Samsunspor-Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Konyaspor
17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
17.00 Rizespor-Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe-Göztepe
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Beşiktaş