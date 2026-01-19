Süper Lig'de 18. haftanın görünümü ve 19. haftanın programı Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile berabere kalırken, Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti ve zirvede puan farkı 1'e indi.