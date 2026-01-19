Abone ol: Google News

Süper Lig'de 18. haftanın görünümü ve 19. haftanın programı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile berabere kalırken, Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti ve zirvede puan farkı 1'e indi.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 22:57
  • Süper Lig'de 18. hafta Galatasaray'ın Gaziantep FK ile berabere kalması ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u yenmesiyle tamamlandı.
  • Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirirken, Beşiktaş Kayserispor'u son dakikada attığı golle geçti.
  • 19. hafta programı Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla 23 Ocak'ta başlayacak.

Süper Lig'in 18. haftası 3 maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Konyaspor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.

Göztepe, sahasında Rizespor'u 3-1, Beşiktaş ise İstanbul'da Kayserispor'u son dakikalarda kaydettiği golle 1-0 yendi.

Sezonun ikinci yarısına sahasında Gaziantep FK maçıyla başlayan lider Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Zirvenin takipçisi namağlup Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

18. HAFTANIN SONUÇLARI

Başakşehir-Fatih Karagümrük: 2-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 1-1

Kasımpaşa-Antalyaspor: 0-0

Kocaelispor-Trabzonspor: 1-2

Gençlerbirliği-Samsunspor: 1-1

Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3

Konyaspor-Eyüpspor: 1-1

Göztepe-Rizespor: 3-1

Beşiktaş-Kayserispor: 1-0

PUAN DURUMU

19. HAFTANIN PROGRAMI

23 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa 

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Kayserispor-Başakşehir FK 

17.00 Samsunspor-Kocaelispor

20.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Konyaspor 

17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği 

17.00 Rizespor-Alanyaspor 

20.00 Fenerbahçe-Göztepe

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş

