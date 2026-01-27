Abone ol: Google News

Süper Lig'de 19. hafta tamamlandı: Zirvede puan farkı 3'e yükseldi

Süper Lig'de 19. hafta sona erdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında puan farkı 3'e yükseldi. Trabzonspor, 3 puana uzanırken Beşiktaş ise puan kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 03:33
  • Süper Lig'de 19. hafta sona erdi, Galatasaray liderliğini 46 puanla sürdürdü.
  • Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve 43 puanla ikinci sıraya yerleşti.
  • Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'de 19. haftanın perdesi kapandı.

5 müsabaka berabere sonuçlanırken ikişer karşılaşmayı ise ev sahibi ve konuk takımlar kazandı, 9 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi.

Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı, haftayı 43 puanla ikinci sırada tamamladı.

Üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve puanını 41'e yükseltti.

Haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 33 yaptı.

19. HAFTANIN SONUÇLARI

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1

Kayserispor-Başakşehir: 0-3

Samsunspor-Kocaelispor: 0-0

Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK-Konyaspor: 1-1

Rizespor-Alanyaspor: 1-1

Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Göztepe: 1-1

Eyüpspor-Beşiktaş: 2-2

20. HAFTANIN PROGRAMI

30 Ocak Cuma:

20.00 Antalyaspor-Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Alanyaspor-Eyüpspor

17.00 Başakşehir-Rizespor

20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş-Konyaspor

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK

20.00 Galatasaray-Kayserispor

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe

