Süper Lig'de 19. hafta tamamlandı: Zirvede puan farkı 3'e yükseldi

- Süper Lig'de 19. hafta sona erdi, Galatasaray liderliğini 46 puanla sürdürdü.
- Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve 43 puanla ikinci sıraya yerleşti.
- Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek puanını 41'e yükseltti.
Süper Lig'de 19. haftanın perdesi kapandı.
5 müsabaka berabere sonuçlanırken ikişer karşılaşmayı ise ev sahibi ve konuk takımlar kazandı, 9 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi.
Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı, haftayı 43 puanla ikinci sırada tamamladı.
Üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve puanını 41'e yükseltti.
Haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 33 yaptı.
19. HAFTANIN SONUÇLARI
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1
Kayserispor-Başakşehir: 0-3
Samsunspor-Kocaelispor: 0-0
Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-3
Gaziantep FK-Konyaspor: 1-1
Rizespor-Alanyaspor: 1-1
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Fenerbahçe-Göztepe: 1-1
Eyüpspor-Beşiktaş: 2-2
20. HAFTANIN PROGRAMI
30 Ocak Cuma:
20.00 Antalyaspor-Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Alanyaspor-Eyüpspor
17.00 Başakşehir-Rizespor
20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş-Konyaspor
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK
20.00 Galatasaray-Kayserispor
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe