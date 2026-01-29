Abone ol: Google News

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 18:21
  • Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlar, 31 Ocak Cumartesi - 2 Şubat Pazartesi tarihlerinde gerçekleşecek.
  • TFF, bu müsabakaları yönetecek hakemleri internet sitesinde duyurdu.
  • Öne çıkan maçlardan bazıları, Cumartesi günü Beşiktaş-Konyaspor ve Pazar günü Galatasaray-Kayserispor mücadeleleri.

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

20. HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

Yarın

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi

14.30 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Başakşehir - Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

