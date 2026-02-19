Abone ol: Google News

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de haftanın açılışında Rizespor'un Kocaelispor'u konuk edeceği müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Rizespor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

Rize Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

23. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın:

20.00 Rizespor-Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği

16.00 Alanyaspor-Başakşehir

20.00 Konyaspor-Galatasaray

22 Şubat Pazar:

13.30 Kayserispor-Antalyaspor

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

20.00 Fatih Karagümrük-Samsunspor

20.00 Beşiktaş-Göztepe

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

Kaynak: Ensonhaber

