Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de haftanın açılışında Rizespor'un Kocaelispor'u konuk edeceği müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Rizespor, Kocaelispor'u ağırlayacak.
Rize Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
23. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
20.00 Rizespor-Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği
16.00 Alanyaspor-Başakşehir
20.00 Konyaspor-Galatasaray
22 Şubat Pazar:
13.30 Kayserispor-Antalyaspor
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
20.00 Fatih Karagümrük-Samsunspor
20.00 Beşiktaş-Göztepe
23 Şubat Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
